Происшествия 25 февраля 2023, 20:19 ВСУ за 10 минут выпустили по Донецку 10 крупнокалиберных снарядов СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 10 снарядов Публичное достояние

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Всего за 10 минут ВСУ обстреляли два района Донецка 10 снарядами натовского образца. Такой информацией поделились сотрудники представительства ДНР в совместном центре контроля и координации огня (СЦКК). Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 17:55 — населенный пункт Желанное Первое — город Донецк», — рассказали они.

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По их словам, в это время удар пришелся по Куйбышевскому району столицы ДНР. По нему ударили семью снарядами калибра 155 миллиметров.

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Спустя 10 минут ВСУ открыли огонь по Кировскому району Донецка. В 18:05 по местному времени в эту зону прилетело три снаряда того же калибра. Эти боеприпасы также выпустили со стороны Желанного Первого.

О пострадавших, разрушениях и других последствиях прилета пока не сообщается.

Эти обстрелы Донецка украинскими военнослужащими — не первые за сегодня, 25 февраля. Столица ДНР в этот день находится под ударом со стороны ВСУ, начиная с 06:45 по местному времени.