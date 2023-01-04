Происшествия 04 января 2023, 10:41 ВСУ выпустили за ночь по Донецку семь снарядов натовского калибра Представительство ДНР в СЦКК: 7 снарядов калибром 155 мм выпустили за ночь ВСУ по Донецку РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины в ночь на 4 января выпустили по Донецку семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

В темное время суток город обстреливали дважды. В 00:32 по Киевскому району ударили тремя снарядами, а в 04:00 по Кировскому району выпустили еще четыре боеприпаса.

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Кроме того, восемь снарядов направили в сторону Ясиноватой, восемь мин выпустили по Майорску и десять ракет — по Пантелеймоновке.

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Утром ВСУ активизировали обстрелы. В 08:55 в направлении Киевского района Донецка полетели шесть снарядов. А через три минуты боевики выпустили еще восемь ракет в сторону Червоногвардейского района Макеевки.

В 09:27 зафиксировали еще один обстрел Донецка тремя боеприпасами. В 09:35 ВСУ выпустили еще четыре снаряда.

В начале января обстрелы ВСУ оставили без света почти 16 тысяч абонентов в Донецке.