Происшествия 27 августа 2023, 00:25 ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку СЦКК: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по двум районам Донецка Официальное интернет-представительство президента Украины

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Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел зафиксировали в 23:35 со стороны населенного пункта Кураховка. Стреляли по Петровскому и Кировскому районам Донецка.

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По этим же районам стреляли в 23:30, ВСУ выпустили четыре 155-миллиметровых снаряда. Петровский район подвергся обстрелу в 23:15 и 23:20, за это время украинские войска выпустили шесть снарядов натовского 155-миллиметрового калибра.

Детонация взрывоопасного предмета произошла в Волновахском районе ДНР, в результате пострадал мирный житель. ЧП произошло в населенном пункте Красная Поляна на улице Краснооктябрьской, ранения получил 34-летний мужчина.