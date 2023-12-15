Происшествия 15 декабря 2023, 01:32 ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты по Мариуполю РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли Мариуполь. Они выпустили три дальнобойные ракеты в направлении города. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

ВСУ начали атаку в 00:25. Огонь вели с северо-запада. Как сообщил военный корреспондент Федор Громов в своем Telegram-канале, украинцы попали по складу стройматериалов. Предварительно, пострадавших нет.

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В 01:10 украинская армия атаковала другой город ДНР – Донецк. Со стороны Кураховки боевики ВСУ пустили три снаряда калибра 155 миллиметров.

В среду, 13 декабря, сообщалось, что украинские военнослужащие почти 100 раз за сутки обстреляли гражданские объекты на территории Херсонской области. От ударов артиллерии пострадали населенные пункты около береговой линии: Алешки, Новая Каховка, Саги и другие.