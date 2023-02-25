25 февраля 2023, 23:48
ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку
ДНР в СЦКК: украинские военные выпустили шесть снарядов по Петровскому району Донецка
Украинские военные вновь атаковали Донецк. На этот раз под обстрел попал Петровский район города. Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, было выпущено шесть снарядов.
Обстрел зафиксировали в 21:33 по московскому времени. ВСУ выпустили снаряды калибром 155 миллиметров из населенного пункта Курахово.
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О пострадавших и разрушения информации пока не поступало.
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Последний обстрел Донецка украинские военные провели с 17:00 до 19:00 25 февраля. Под огнем оказались Петровский, Куйбышевский и Кировский районы. Было выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров и 20 ракет из РСЗО.
Ранее стало известно, что при обстреле автостанции в городе Васильевка Запорожской области тяжело пострадал один человек. Ему ампутировали ногу, рассказали в Следственном комитете. По предварительным данным, выстрелы, оставившие две крупные воронки, были сделаны из артиллерийской системы М-777 американского производства.
Ранее ВСУ обстреляли Горловку, сообщил мэр города Иван Приходько. По его словам, в результате атаки пострадала местная жительница, сообщил сайт kp.ru.
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