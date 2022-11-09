Происшествия 09 ноября 2022, 19:30 ВСУ выпустили шесть боевых снарядов по селу в Курской области Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли село Гуево РИА «Новости»

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле украинскими военными села Гуево в Суджанском районе. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что на территорию села упали минимум шесть снарядов, среди населения пострадавших нет.

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«Однако повреждены балконы в двухэтажном доме, в другом частном домовладении выбиты стекла, разрушен сарай и забор», — подчеркнул Старовойт.

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В настоящее время на месте находятся специалисты, которые занимаются оценкой нанесенного в результате обстрела ВСУ ущерба. Губернатор Курской области также пообещал оказать жильцам поврежденных домов всю необходимую помощь.

После обстрела Гуева 2 ноября пять местных жителей отвезли с ранениями в местную больницу. СК возбудил уголовное дело.

Накануне украинские боевики атаковали при помощи дрона подстанцию Глушковской районной электрической сети (РЭС). Она получила повреждения.