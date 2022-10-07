ВСУ выпустили ракеты из HIMARS по Кременной | 360°

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07 октября 2022, 07:45

ВСУ выпустили ракеты из HIMARS по Кременной

Происшествия

07 октября 2022, 07:45

ВСУ выпустили ракеты из HIMARS по Кременной

Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили 4 ракеты из РСЗО HIMARS по Кременной

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Вооруженные силы Украины накануне днем выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIIMARS по Кременной. Об этом информировало в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совмемтном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Кременная с применением американской РСЗО М142 HIMARS (четыре ракеты)», — указывается в сообщении.

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Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.

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В тот же день ВСУ ударили из HIMARS по жилому дому в Херсоне, а также по Антоновскому мосту — единственному мосту, который соединяет Херсон с частью Херсонской области на противоположной стороне Днепра. Системы ПВО сбили пять ракет HIMARS, в результате мост в очередной раз уцелел. По мнению замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, все атаки ВСУ на Антоновский мост напрасны, разрушить его не удастся.

ЛНР

ВСУ

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