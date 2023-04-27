Происшествия 27 апреля 2023, 12:23 ВСУ выпустили по нефтебазе в ЛНР семь беспилотников СЦКК: ВСУ атаковали нефтебазу в городе Ровеньки в ЛНР с помощью семи беспилотников СЦКК

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Вооруженные силы Украины атаковали город Ровеньки в Луганской Народной Республике, выпустив семь беспилотников. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации огня в Telegram-канале.

«В ночь на 27 апреля вооруженные формирования Украины нанесли удар по городу Ровеньки с применением семи ударных беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro», — отметили в публикации.

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Два сдетонировали на территории нефтебазы. Еще пять удалось сбить. В результате атаки повреждения получили административные здания и технические помещения нефтебазы.

По данным RT, 27 апреля под обстрелом украинских военнослужащих находилось село Щетиновка Белгородского района. Предварительно, от атаки ВСУ пострадала местная жительница. С осколочными ранением ее госпитализировали.

Как сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, перед началом контрнаступления украинские войска проведут серию отвлекающих маневров.