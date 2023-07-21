21 июля 2023, 21:20
ВСУ выпустили по курскому поселку Теткино более 20 снарядов
Губернатор Старовойт: более 20 прилетов со стороны ВСУ насчитали в Глушковском районе
Украинские военные обстреляли Глушковский район Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, только в поселке Теткино насчитали более 20 прилетов.
«Обстрелян со стороны Украины Глушковский район. В поселке Теткино насчитали 25 прилетов», — сообщил Старовойт.
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Обстрел со стороны ВСУ повредил линию электропередачи. В результате часть поселка осталась без электричества.
Губернатор добавил, что еще восемь прилетов пришлось по поселку Краснооктябрьский.
«Пострадавших и разрушений нет», — заключил Старовойт.
Накануне, 20 июля, украинские военные обстреливали Теткино. Губернатор Курской области опубликовал кадры последствий атаки. В результате обстрела со стороны ВСУ несколько домов получил повреждения. У одного из строений полностью разрушилась крыша. Рядом с домами валялись обломки крыш и стен.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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