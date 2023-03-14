Происшествия 14 марта 2023, 09:03 ВСУ выпустили по Красному Лучу в ЛНР шесть ракет из РСЗО HIMARS Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS город Красный Луч U.S. Department of Defense

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Украинские военнослужащие обстреляли город Красный Луч, расположенный на территории Луганской Народной Республики. Информация об этом появилась в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

Обстрел зафиксировали в 06:00. По данным представительства, ВСУ выпустили по городу шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Прицельная дальность стрельбы этой РСЗО для отдельных видов боеприпасов составляет до 80 километров.

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Данные о повреждениях и пострадавших в Telegram не привели. Эта информация уточняется.

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Красный Луч расположен на южных склонах Донецкого кряжа, примерно в 64 километрах от Луганска.

Накануне, 13 марта, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал об обстрелах Киевского и Куйбышевского районов города. В период с 14:00 до 21:00 противник открывал огонь по жилым кварталам семь раз, уточнил он.