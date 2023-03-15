Происшествия 15 марта 2023, 07:18 ВСУ выпустили по Красному Лучу и Брянке в ЛНР восемь ракет из РСЗО HIMARS Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS города Красный Луч и Брянку РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли города Красный Луч и Брянку, расположенные в Луганской Народной Республики. Данные об обстрелах за прошедшие сутки появились в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Красный Луч и Брянка с применением РСЗО HIMARS», — отметили в ведомстве.

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По данным представительства, ВСУ выпустили по городам восемь ракет из американской реактивной системы залпового огня. В результате обстрелов в городе Брянка получил ранения мирный житель 1987 года рождения.

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В Красном Луче разорвавшиеся ракеты повредили здания недействующего профилактория шахты имени газеты «Известия» и детского лагеря «Юбилейный».

«Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — заключили в ведомстве.

В воскресенье, 12 марта, обстрел Алчевской автостанции в городе Перевальске со стороны ВСУ из HIMARS унес жизни трех человек.