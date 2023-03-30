Происшествия 30 марта 2023, 20:24 ВСУ выпустили по Ясиноватой 20 ракет из РСЗО СЦКК: украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины вечером в четверг, 30 марта, обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

Обстрел зафиксировали в 18:20 по местному времени. Украинские войска выпустили по Ясиноватой 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Атака велась из населенного пункта Ласточкино.

Реклама

«Выпущено 20 ракет из РСЗО», — отметили в СЦКК.

За 20 минут до этого ВСУ также обстреляли населенный пункт. Украинские военные выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра из населенного пункта Авдеевка.

Кроме того, город подвергался атакам ВСУ ночью и утром. Из Авдеевки за это время противник в общей сложности выпустил девять снарядов калибра 155 миллиметров.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения отразили попытку украинских формирований провести разведку боем на Угледарском направлении. По данным Минобороны России, за минувшие сутки ВСУ потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях свыше 25 бойцов и две единицы техники.