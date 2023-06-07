Происшествия 07 июня 2023, 10:08 ВСУ выпустили по Херсонской области 60 снарядов за сутки ТАСС: ВСУ обстреляли затопленные города Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Херсонская область за минувшие сутки подверглась обстрелу со стороны ВСУ. Под огнем оказались, в том числе, затопленные из-за ЧП с Каховской ГЭС города, сообщил ТАСС.

По данным оперативных служб региона, в течение 24 часов украинские военные выпустили по области почти 60 снарядов из ствольной артиллерии.

Реклама

В ночное время противник продолжал атаковать гражданскую инфраструктуру в Каховке, Горностаевке, Васильевке, Сергеевке и Райском. В общей сложности по населенным пунктам выпустили 34 снаряда.

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области ввели режим ЧС. Врио главы региона Владимир Сальдо заявил, что в зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек. Всем, у кого пострадало жилье, посевы и бизнес, власти окажут финансовую поддержку, подчеркнул он.

Отдельное внимание Сальдо обратил на то,что из-за ЧП с гидроэлектростанцией оказалась подтоплена и часть российских минных полей. По его словам, военные знают, где находятся эти поля, и держат ситуацию под контролем.