Происшествия 18 декабря 2022, 02:07 ВСУ выпустили по Донецку 5 снарядов «натовского» калибра Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов РИА «Новости»

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Украинские боевики продолжают обстрел Донецка. Они выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Атака началась в 23:50. Целью ВСУ стал Киевский район Донецка. Последствия прилетов устанавливаются.

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Ранее сообщалось, что во время утреннего обстрела города снаряд попал в учебный корпус Донецкой академии управления и госслужбы. Также были прямые попадания в жилые многоэтажки и медицинский центр. Украинские военные выпустили не менее 10 ракет из установок «Град».

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Под огонь 17 декабря попали и населенные пункты в ЛНР. Во время обстрела города Счастье погибли три человека. Еще пять мирных жителей пострадали.

Член демократической партии Джефф Янг заявил, что в убийствах мирных жителей в Донбассе виноваты госсекретарь Энтони Блинкена и президент Джо Байден. По его мнению, США и НАТО способствовали разжиганию конфликта на Украине, а значит, и гибели людей.