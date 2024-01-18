Происшествия 18 января 2024, 08:25 ВСУ выпустили по Белгороду 10 ракет утром 18 января Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 10 ракет по Белгороду, все сбили средства ПВО РИА «Новости»

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ВСУ утром 18 декабря выпустили 10 ракет по Белгороду и Белгородскому району. Всех их сбили средства противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Видеообращение появилось в его Telegram-канале.

«Десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», — подчеркнул Гладков.

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Информация о последствиях на земле, по его словам, уточняется. Предварительно, данных о возможных разрушениях нет, только в одном доме в Белгородском районе выбило стекла.

Об объявлении ракетной опасности в Белгороде глава региона сообщил утром в 06:50. Жителей попросили не подходить к окнам и по возможности укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой, а при нахождении на улице — спуститься в укрытие или другое безопасное место.

В 07:10 Гладков сообщил об отмене ракетной опасности.