18 января 2024, 08:25
ВСУ выпустили по Белгороду 10 ракет утром 18 января
Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 10 ракет по Белгороду, все сбили средства ПВО
ВСУ утром 18 декабря выпустили 10 ракет по Белгороду и Белгородскому району. Всех их сбили средства противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Видеообращение появилось в его Telegram-канале.
«Десять ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО», — подчеркнул Гладков.
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Информация о последствиях на земле, по его словам, уточняется. Предварительно, данных о возможных разрушениях нет, только в одном доме в Белгородском районе выбило стекла.
Об объявлении ракетной опасности в Белгороде глава региона сообщил утром в 06:50. Жителей попросили не подходить к окнам и по возможности укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой, а при нахождении на улице — спуститься в укрытие или другое безопасное место.
В 07:10 Гладков сообщил об отмене ракетной опасности.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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