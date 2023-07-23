Происшествия 23 июля 2023, 19:32 ВСУ выпустили по белгородской Журавлевке 15 артиллерийских снарядов Гладков: по селу Журавлевка 22 июля выпустили 15 артиллерийских снарядов РИА «Новости»

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Украинские военные 22 июля выпустили 15 артиллерийских снарядов по селу Журавлевка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также под огонь противника в минувшую субботу попали села Нехотеевка и Щетиновка в Белгородском районе области.

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По селу Вериговка в Валуйском городском округе ВСУ выпустили семь минометных снарядов, по окраине села Пороз (Грайворонский городской округ) — пять снарядов, по окраине села Дроновка — семь.

В Краснояружском районе под минометным огнем был поселок Прилесье. Там же противник сбросил с беспилотников два неустановленных взрывных устройства, уточнил губернатор.

В Шебекинском городском округе в селе Середа ВСУ также сбросили с дронов два взрывных устройства. По Новой Таволжанке выпустили шесть артиллерийских снарядов, по хутору Марьино — восемь.

По данным Гладкова, в результате обстрелов противника ни в одном из населенных пунктов никто из мирных жителей не пострадал.