23 июля 2023, 19:32
ВСУ выпустили по белгородской Журавлевке 15 артиллерийских снарядов
Гладков: по селу Журавлевка 22 июля выпустили 15 артиллерийских снарядов
Украинские военные 22 июля выпустили 15 артиллерийских снарядов по селу Журавлевка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Также под огонь противника в минувшую субботу попали села Нехотеевка и Щетиновка в Белгородском районе области.
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По селу Вериговка в Валуйском городском округе ВСУ выпустили семь минометных снарядов, по окраине села Пороз (Грайворонский городской округ) — пять снарядов, по окраине села Дроновка — семь.
В Краснояружском районе под минометным огнем был поселок Прилесье. Там же противник сбросил с беспилотников два неустановленных взрывных устройства, уточнил губернатор.
В Шебекинском городском округе в селе Середа ВСУ также сбросили с дронов два взрывных устройства. По Новой Таволжанке выпустили шесть артиллерийских снарядов, по хутору Марьино — восемь.
По данным Гладкова, в результате обстрелов противника ни в одном из населенных пунктов никто из мирных жителей не пострадал.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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