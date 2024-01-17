Происшествия 17 января 2024, 13:07 ВСУ выпустили по Белгородской области почти 40 снарядов Губернатор Гладков: за сутки Белгородскую область обстреляли 38 снарядами РИА «Новости»

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Украинские войска за сутки атаковали пять районов Белгородской области, выпустили почти 40 снарядов и ракет. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгороде системы ПВО сработали дважды. В 02:40 уничтожили семь реактивных снарядов системы «Ольха» и четыре беспилотника самолетного типа, утром — еще четыре снаряда HCPJ RM-70 Vampire и два дрона.

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Гладков отметил, что никто не пострадал. Осколки повредили четыре машины, окна двух квартир и одну хозяйственную постройку.

Артиллерия Вооруженных сил Украины атаковали села Устинка и Журавлевка Белгородского района. По ним выпустили в общей сложности 14 снарядов, обошлось без последствий.

Воздушную атаку отразили в поселке Разумном. Там получили повреждения восемь домов и два автомобиля. Разрушения, по словам губернатора, зафиксировали в поселке Северном, Новосадовском, Стрелецком и Беловском сельских поселениях.

Дрон-камикадзе нацелили на объект связи в селе Козинка Грайворонского городского округа. Второй беспилотник рухнул без детонации. Еще один БПЛА упал в Губкинском городском округе. Поселок Прилесье Краснояружского района и село Белянка Шебекинского городского округа обстреляли из минометов. Жители насчитали 15 прилетов.

В общей сложности по Белгородской области за сутки, по информации главы региона, выпустили 38 снарядов и ракет.

В зоне проведения спецоперации российские войска перешли к активным действиям. На этом фоне противник выстроил линию обороны, чтобы переждать зиму и мобилизовать новых солдат.