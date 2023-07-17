Происшествия 17 июля 2023, 13:35 ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 снарядов за минувшие сутки Белгородский губернатор Гладков заявил о выпущенных по региону более 60 снарядах ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики за минувшие сутки нанесли удары сразу по девяти населенным пунктам Белгородской области. Они выпустили более 60 снарядов и запустили пять беспилотников, которые сбросили взрывные устройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что жертвой обстрела Шебекина стала местная жительница. Еще один местный житель получил ранение голени после прилета восьми снарядов из реактивной системы залпового огня «Град».

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Осколки снарядов повредили фасады и выбили окна в местной школе, магазине и торговых павильонах. Повреждения получили пять автомобилей, гараж, и дорожное полотно. Также атаке подверглись село Середа, где беспилотник сбросил взрывное устройство, и село Терезовка, куда прилетели четыре артиллерийских снаряда. Но в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

Самой серьезной атаке подвергся Белгородский район. По селу Журавлевка украинские боевики выпустили 17 артиллерийских снарядов и пять — по селу Нехотеевка. Сразу четыре беспилотника сбросили бомбы в селе Наумовка.

Обстрелу из артиллерии и гранатомета подверглось село Красный Хутор, куда прилетели три артиллерийских снаряда и прогремели 11 выстрелов из гранатомета. В результате атак ни один из населенных пунктов не пострадал.

Осколки шести снарядов повредили линию газоснабжения, выбили стекла и посекли фасады, крыши и заборы трех частных домов поселка Горьковского Грайворонского городского округа.

Четыре минометных снаряда прилетело в село Староселье Краснояружского района. Взорвавшиеся пять боеприпасов повредили водонапорную башню, склады, заборы и линию электропередачи на ферме села Илек-Пеньковка.