Происшествия 04 августа 2023, 13:32 ВСУ выпустили по Белгородской области более 100 снарядов за сутки Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 100 снарядов по Белгородской области РИА «Новости»

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За сутки ВСУ обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, выпустив более сотни снарядов. В результате украинской атаки пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе в селе Журавлевка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, один раз противник атаковал с помощью дрона-камикадзе», — указал Гладков.

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По селу Щетиновка украинские подразделения выпустили 20 артиллерийских снарядов, пятью такими же снарядами ВСУ ударили по хутору Валковский и Наумовке. В Нехотеевке боевики сбросили с БПЛА взрывное устройство. Ни в одном из этих населенных пунктов нет разрушений и жертв.

«В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка — зафиксировано 12 прилетов. Обошлось без последствий», — отметил губернатор области.

В Валуйском округе в ходе обстрела Кукуевки ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов. После украинского удара загорелось поле с пшеницей. Пожар уже потушили.

«В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Мокрая Орловка — зафиксировано 20 прилетов. Пострадавших нет», — заверил Гладков.

Также украинские силы обстреляли из миномета Сподарюшино — там зафиксировали пять прилетов. В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда.

«Рано утром под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое — зафиксировано шесть прилетов», — заявил губернатор.

В Шебекинском городском округе по селам Муром и Новая Таволжанка армия Украины выпустила по семь минометных снарядов, по хутору Марьино — пять.

Ранее российская ПВО сбила украинский беспилотник в Яковлевском городском округе Белгородской области.