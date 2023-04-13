Важное 13 апреля 2023, 21:17 ВСУ выпустили пять снарядов по поселку в Курской области Губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ курского поселка Краснооктябрьский РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области. По населенному пункту выпустили пять снарядов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

В поселке, уточнил он, повреждение получило одно домовладение. Осколки посекли фасад, окна и кровлю дома.

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«Зафиксировано пять прилетов. <…> После оценки повреждений обязательно поможем хозяевам», — подчеркнул Старовойт.

Данные о пострадавших не поступали.

Из-за обстрелов ВСУ 10 апреля без электроснабжения остались около 650 человек. Света не было в селах Гуево и Горналь Суджанского района.

В начале апреля в результате минометной атаки со стороны Украины в регионе пострадали семь человек. Девушка-подросток и трое детей получили осколочные ранения легкой и средней степени. Травмы одной из женщин предварительно оценили как тяжелые.