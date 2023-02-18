Важное 18 февраля 2023, 11:35 ВСУ выпустили пять снарядов по курскому селу Горналь Губернатор Старовойт: украинские боевики обстреляли 2 села и деревню в Курской области РИА «Новости»

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Граничащие с Украиной районы Курской области снова оказались под обстрелом ВСУ. Украинские боевики выпустили снаряды в сторону сел Горналь, Попово-Лежачи и деревни Елизаветовки. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Пять прилетов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района», — пояснил он.

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Пострадавших, добавил Старовойт, нет. Жилые дома и другие здания повреждений не получили.

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«В результате обстрела нарушено электроснабжение поселка Краснооктябрьский и села Волфино. В Елизаветовке повреждена газораспределительная станция», — уточнил губернатор области.

На данный момент аварийные бригады экстренно ремонтируют поврежденные объекты.

Ранее украинские боевики нанесли удар по городу Шебекино в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, в результате обстрела пострадала мирная жительница.