Происшествия 12 января 2024, 22:24 ВСУ выпустили пять ракет по складу муки в Запорожской области Unsplash

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Украинские боевики выпустили пять ракет по складу в городе Токмак Запорожской области, сообщило РИА «Новости». В помещении хранилось более 120 тонн муки.

По предварительной информации, в результате удара пострадал один человек. Владелец склада отметил, что на его территории, помимо муки, находился новый погрузчик и около 30 тысяч мешков для транспортировки.

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Мужчина заявил, что помещение попадает под украинский обстрел в третий раз за последние полтора года, хотя оно ни по каким параметрам не может считаться военным объектом. Он подчеркнул, что на предприятии работают 30 местных жителей, включая мельников и грузчиков.

На место обстрела прибыли сотрудники Следственного комитета, которые провели осмотр завалов и собрали вещественные доказательства. Представители СК подтвердили, что военных или военной техники на предприятии не находилось.

Ранее ВСУ использовали дроны-камикадзе для удара по селу Козинка в Белгородской области: БПЛА сбросили на населенный пункт осколочные боеприпасы. В результате атаки повреждения получили три автомобиля.