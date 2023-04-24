Происшествия 24 апреля 2023, 16:29 ВСУ выпустили не менее 20 снарядов по Запорожской области Член ВГА Рогов: ВСУ начали массированный обстрел сел Запорожской области РИА «Новости»

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Населенные пункты Запорожской области последние полтора часа находятся под массированным обстрелом со стороны украинских боевиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации региона, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что украинцы ведут артиллерийский обстрел из орудий калибра 152 миллиметра. По последним данным, в регионе зафиксировали не менее 20 прилетов. Под ударами оказались села Каменка, Велика Знаменка и Водяное.

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«На протяжении полутора часов террористы УГИЛ ведут артобстрел Каменки Днепровской, села Великая Знаменка, Водяного», — написал Рогов.

Ранее член военно-гражданской администрации отметил, что командование украинских войск увеличило численность подразделений в районе города Гуляйполе до 12 тысяч человек. Он не исключил, что это сделали с целью начать контрнаступление на линии соприкосновения.