Важное 17 февраля 2023, 12:30 ВСУ выпустили не менее 15 снарядов по курским селам Горналь и Гуево Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле ВСУ сел Горналь и Гуево Telegram

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Украинские боевики выпустили не менее 15 снарядов по приграничным селам Горналь и Гуево. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он подчеркнул, что в окрестностях населенных пунктов упало не менее 15 снарядов. Пострадавших в результате обстрела нет. Здания в селах не пострадали.

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«Ситуация на границе контролируется нашими военными», — написал Старовойт.

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Это второй обстрел Курской области со стороны ВСУ за неделю. В минувший понедельник, 13 февраля, под удар попало село Алексеевка Глушковского района. Убитых и пострадавших среди местных жителей не было, но повреждения получила электрическая подстанция, оставив населенный пункт без света.

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что ни один из выпущенных со стороны Украины боеприпасов не разорвался. Разминированием снарядов занималась специальная группа. Для восстановления электроснабжения поселка на место выехала ремонтная бригада.