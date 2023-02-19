Происшествия 19 февраля 2023, 12:23 ВСУ выпустили девять снарядов по курскому селу Горналь Губернатор Старовойт: после обстрела села Горналь в Курской области повреждены три дома РИА «Новости»

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Приграничное село Горналь в Курской области снова оказалось под обстрелом ВСУ. Украинские боевики выпустили в его сторону девять ракет. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«ВСУ трижды за утро сегодня обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. В общей сложности зафиксировано девять прилетов», — уточнил он.

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Глава региона отметил, что среди местных жителей пострадавших нет, но повреждения получили три дома. Осколки выбили стекла, посекли кровлю и фасады домовладений. По словам губернатора, жителям окажут всю необходимую помощь.

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Накануне украинские боевики обстреляли два села и деревню в Курской области. ВСУ выпустили снаряды в сторону населенных пунктов Горналь, Попово-Лежачи и деревни Елизаветовки.

В пятницу, 17 февраля, Старовойт сообщил об атаке со стороны Украины на поселок Краснооктябрьский.