Происшествия 09 июля 2023, 13:49 ВСУ выпустили более 40 снарядов по Белгородской области за сутки Губернатор Гладков: за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов РИА «Новости»

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Украинские боевики за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области свыше 40 снарядов, а также сбросили взрывное устройство с беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ из артиллерии обстреляли села Журавлевка и Устинка в Белгородском районе, выпустив пять и восемь снарядов соответственно, разрушений и повреждений нет», — написал он.

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В Борисовском районе на окраине села Цаповка боевики сбросили самодельное самодельное взрывное устройство, никто не пострадал.

«По селу Вериговка в Валуйском городском округе выпустили семь минометных снарядов, по селу Долгому — еще три. Разрушений и пострадавших ни одном из населенных пунктов нет», — добавил Гладков.

Также под обстрел попала окраина села Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе, где зафиксировали десять прилетов.

«По селам Муром и Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе выпустили по пять минометных снарядов, и еще один — по МАПП „Шебекино“. Пострадавших нет», — заключил он.

Днем ранее, 8 июля, Гладков сообщал, что ВСУ выпустили по региону свыше 120 артиллерийских снарядов.