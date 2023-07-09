09 июля 2023, 13:49
ВСУ выпустили более 40 снарядов по Белгородской области за сутки
Губернатор Гладков: за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области более 40 снарядов
Украинские боевики за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области свыше 40 снарядов, а также сбросили взрывное устройство с беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ из артиллерии обстреляли села Журавлевка и Устинка в Белгородском районе, выпустив пять и восемь снарядов соответственно, разрушений и повреждений нет», — написал он.
Реклама
В Борисовском районе на окраине села Цаповка боевики сбросили самодельное самодельное взрывное устройство, никто не пострадал.
«По селу Вериговка в Валуйском городском округе выпустили семь минометных снарядов, по селу Долгому — еще три. Разрушений и пострадавших ни одном из населенных пунктов нет», — добавил Гладков.
Также под обстрел попала окраина села Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе, где зафиксировали десять прилетов.
«По селам Муром и Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе выпустили по пять минометных снарядов, и еще один — по МАПП „Шебекино“. Пострадавших нет», — заключил он.
Днем ранее, 8 июля, Гладков сообщал, что ВСУ выпустили по региону свыше 120 артиллерийских снарядов.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама