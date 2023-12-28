Важное 28 декабря 2023, 18:36 ВСУ выпустили более 15 снарядов по Брянской области. Пострадала мирная жительница Губернатор Богомаз: жительница Брянской области пострадала при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Поселок Суземка в Брянской области попал под обстрел ВСУ. Украинские боевики выпустили более 15 снарядов, пострадала мирная жительница, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Раненую доставили в районную больницу. Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.

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В результате атаки ВСУ повреждения получили 11 частных жилых домовладений и административная постройка. Одно хозяйственное сооружение полностью уничтожено, уточнил губернатор.

«Частично повреждены несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение. Обследование территории населенного пункта продолжается», — добавил Богомаз.

На место случившегося прибыли экстренные и оперативные службы. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

В этот же день ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка в Белгородской области. Один мирный житель получил многочисленные осколочные ранения.