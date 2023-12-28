28 декабря 2023, 18:36
ВСУ выпустили более 15 снарядов по Брянской области. Пострадала мирная жительница
Губернатор Богомаз: жительница Брянской области пострадала при обстреле ВСУ
Поселок Суземка в Брянской области попал под обстрел ВСУ. Украинские боевики выпустили более 15 снарядов, пострадала мирная жительница, сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
Раненую доставили в районную больницу. Врачи оказали ей всю необходимую медицинскую помощь.
Реклама
В результате атаки ВСУ повреждения получили 11 частных жилых домовладений и административная постройка. Одно хозяйственное сооружение полностью уничтожено, уточнил губернатор.
«Частично повреждены несколько автомобилей, нарушено энергоснабжение. Обследование территории населенного пункта продолжается», — добавил Богомаз.
На место случившегося прибыли экстренные и оперативные службы. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
В этот же день ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка в Белгородской области. Один мирный житель получил многочисленные осколочные ранения.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама