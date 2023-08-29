ВСУ выпустили более 100 снарядов по Белгородской области за сутки | 360°

Происшествия 29 августа 2023, 12:15 ВСУ выпустили более 100 снарядов по Белгородской области за сутки Белгородский губернатор Гладков сообщил о 13 атаках ВСУ за сутки РИА «Новости»

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Украинские боевики в понедельник, 28 августа, обстреляли и запустили беспилотники по 13 населенным пунктам Белгородской области. В результате атак жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Повреждения получили три частных дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что беспилотники за минувшие сутки сбили недалеко от поселка Разумное в Белгородском районе, в селе Тулянка Валуйского городского округа, а также в селе Поповка, где дрон сбросил три взрывных устройства на окраине населенного пункта.

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Самому массированному обстрелу подвергся хутор Старый в Волоконовском районе Белгородской области. Украинские боевики выпустили по населенному пункту шесть минометных снарядов и 30 раз выстрелили из гранатомета.

Под обстрелами оказались и села Щетиновка, Наумовка, Вязовое, Репяховка, Поповка, Середа, Муром, а также автомобильный пункт пропуска «Шебекино».

Сильнее всего за минувшие сутки пострадало село Новая Таволжанка, куда прилетели 22 минометных снаряда. Повреждения получил три частных домовладения, где осколки выбили окна и посекли фасады, а также одна частная хозяйственная постройка — там снаряд пробил крышу.