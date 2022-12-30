Происшествия 30 декабря 2022, 19:01 ВСУ выпустили 7 снарядов по Макеевке и Донецку СЦКК: украинские военные выпустили семь снарядов по Макеевке и Киевскому району Донецка РИА «Новости»

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Украинские боевики за пять минут выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров. Объектом обстрела ВСУ стали Макеевка и Киевский район Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Атаку украинские военные вели со стороны Тоненького. По Макеевке запустили четыре снаряда, по Донецку — три. Подробности о разрушениях или пострадавших пока не сообщались.

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Киевский район Донецка уже был под обстрелом прошедшей ночью. Более 10 снарядов натовского калибра боевики выпустили около полуночи.

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Также ранее появилась информация, что ВСУ атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области. Один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия. Обошлось без пострадавших.

Кроме этого, сообщалось об обстреле береговой линии Энергодара. Украинские военные атаковали промзону Запорожской АЭС.