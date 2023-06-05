Происшествия 05 июня 2023, 11:42 ВСУ выпустили 611 снарядов за день по Шебекинскому округу Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 611 боеприпасов по Шебекинскому округу 4 июня РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины выпустили 611 боеприпасов по Шебекинскому городскому округу Белгородской области 4 июня. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что при обстрелах Шебекинского округа противником никто не пострадал. Однако снаряды повредили некоторые здания.

Реклама

«В городе Шебекино имеются многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия», — отметил Гладков.

Точная информация о числе разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей по округу пока не поступила.

По словам губернатора, украинские боевики выпустили три артиллерийских снаряда по селу Графовка и два — по селу Безлюдовка. В этих населенных пунктах никто не пострадал, разрушений тоже нет.

В селе Муром зафиксировали 140 прилетов. ВСУ обстреливали населенный пункт из РСЗО «Град», миномета и ствольной артиллерии. Количество поврежденных домовладений и машин уточняется, у одного дома значительные повреждения, написал губернатор Белгородской области.

Еще 185 прилетов зафиксировали в селе Новая Таволжанка. Там боеприпасы повредили кровлю многоквартирного дома, центральную площадь и учреждение культуры.

Украинцы выпустили пять минометных снарядов по хутору Панкову и 11 — по хутору Стадникову. Никто не пострадал, здания также не повредило, обратил внимание глава региона.

Гладков напомнил, что 4 июня вражеская ДРГ зашла на территорию Шебекинского округа. Украинские террористы попытались пересечь реку в районе села Новая Таволжанка, но российские военнослужащие остановили противника, подытожил Гладков.