Происшествия 04 июля 2023, 12:20 ВСУ выпустили 45 снарядов за сутки по окраине белгородского хутора Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 45 минометных снарядов по окраине хутора Старого РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины выпустили 45 минометных снарядов за сутки по окраине хутора Старого, который находится в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона указал, что в том же районе обстреляли окраину села Тишанка. По этой локации украинские боевики выпустили шесть артиллерийских снарядов.

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«В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — отметил Гладков.

Губернатор также сообщил, что по селу Нехотеевка Белгородского района за сутки прилетел 21 артиллерийский снаряд. Никто не пострадал, но из-за обстрела повредило линию электропередач.

За предыдущие сутки ВСУ выпустили 140 снарядов по населенным пунктам Белгородской области. Село Дроновка атаковали минометными боеприпасами — там зафиксировали 17 прилетов.