07 сентября 2023, 20:25
ВСУ выпустили 30 снарядов по селу Случевск в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ выпустили 30 снарядов по селу Случевск
Украинские националисты выпустили более 30 снарядов по селу Случевск в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
«По населенному пункту из РСЗО „Град“ украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов. К счастью, пострадавших нет», — написал глава области.
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По удар попало село Случевск Погарского района. После попадания снаряда разгоревшийся пожар полностью уничтожил жилой дом с постройками. Губернатор сообщил о частичном нарушении электроснабжения. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. Богомаз пообещал оказать всю необходимую материальную помощь пострадавшим от украинского удара.
Ранее в тот же день под огнем оказалось село Демьянки в Стародубском районе. Один из украинских снарядов пробил крышу в частном доме, однако детонации не произошло, никто не пострадал.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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