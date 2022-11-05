Происшествия 05 ноября 2022, 20:58 ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку — власти ДНР Представительство ДНР в СЦКК: украинские военные выпустили 20 ракет по Донецку РИА "Новости"

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу вечером обстреляли Донецк. По городу выпустили 20 ракет, сообщили в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По информации ведомства, обстрел зафиксировали в 20:15. Снаряды прилетели в Киевский район Донецка. Атаку вели со стороны населенного пункта Орловка.

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«Выпущено 20 ракет из РСЗО (реактивных систем залпового огня — прим. ред.) БМ-21 „Град“, — уточнили представители республики.

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Ранее днем украинские военные обстреляли Херсон из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS. ВСУ выпустили шесть ракет, четыре из которых сбили российские системы ПВО. Еще два снаряда упали недалеко от скопления мирного населения. Власти региона занимаются сбором информации о разрушениях.

ВС России за день поразили более 270 украинских целей. По данным Минобороны РФ, с выполнением задач успешно справились артиллеристы, ракетчики и представители военной авиации.