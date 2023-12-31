Происшествия 31 декабря 2023, 23:15 ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк, выпустив из РСЗО 20 ракет РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Карловка — город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы). Выпущено 10 ракет из РСЗО», — рассказали в ведомстве.

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Повторный обстрел произошел в 22:30, ракеты прилетели по тем же районам Донецка. Тип РСЗО в сообщении не указали, о пострадавших и разрушениях информации нет.

Российские системы ПВО 31 декабря уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью. В Минобороны РФ назвали налет украинских дронов террористической атакой.