Происшествия 28 февраля 2023, 21:43 ВСУ выпустили 15 ракет по Донецку за 10 минут СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. За 10 минут противник выпустил порядка 15 ракет. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Первые обстрелы со стороны украинских формирований зафиксировали в 21:00 по местному времени. Атаку вели из населенного пункта Красногоровка. ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка 10 ракет из реактивной системы залпового огня.

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Следующий обстрел произошел спустя 10 минут. Атака велась из населенного пункта Орловка по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка.

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«Выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — подчеркнули в СЦКК.

С начала специальной военной операции России на Украине обстрелу со стороны ВСУ также подвергается приграничная Белгородская область. Днем 28 февраля бойцы киевского режима атаковали село Устинка. Осколки ракет повредили фасады трех жилых построек, от удара там повыбивало окна. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто из мирного населения не пострадал.