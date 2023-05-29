Происшествия 29 мая 2023, 16:05 ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО по Донецку Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли 4 района Донецка РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины второй раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации огня.

Обстрел произошел около 15:05 по местному времени из населенного пункта Курахово. По Петровскому району Донецка выпустили 10 ракет из РСЗО. В это же время украинские формирования атаковали Куйбышевский и Киевский районы города. Обстрелы вели из населенного пункта Желанное Второе. По ним ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров.

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Уже в 15:20 атаке подвергся Кировский район Донецка. Украиснкие формирования из населенного пункта Желанное Первое выпустили пять снарядов «натовского» калибра. Еще через пять минут ВСУ снова обстреляли Куйбышевский и Киевский районы. Из Желанного Второго они выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров.

В понедельник, 29 мая, Донец несколько раз подвигался атакам со стороны ВСУ. В основном они выпускали по городу снаряды «натовского» калибра. Также украинские подразделения атаковали из тяжелых орудий центр поселка Михайловка в Запорожской области.