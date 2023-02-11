11 февраля 2023, 18:14
ВСУ второй раз за сутки обстреляли Шебекино в Белгородской области
Глава Белгородской области Гладков: Шебекино второй раз за сутки обстреляли из «Градов»
Вооруженные силы Украины второй раз за сутки обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Повторный обстрел из „Градов“ города Шебекино. Самое главное — пострадавших нет», — уточнил он.
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Под удар попал частный дом. Повреждения получили фасад здания, крыша и окна. Также пострадала хозяйственная постройка.
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Еще один снаряд угодил в нежилое здание. В результате удара загорелась дача. Гладков подчеркнул, что на место выехали оперативные службы. Специалисты приступили к ликвидации последствий обстрела.
Днем 11 февраля Шебекино уже попадал под обстрел украинских военных. Они трижды обстреляли территорию промышленного предприятия. В здании одного из корпусов от удара выбило окна. Еще одна ракета попала в остановку. Повреждены три машины. Из-за дневного обстрела со стороны ВСУ пострадали три человека. Их госпитализировали.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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