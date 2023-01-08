08 января 2023, 20:44
ВСУ второй раз за сутки обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские боевики выпустили 10 ракет РСЗО по Кировскому району Донецка
Донецк второй раз за сутки оказался под ударом украинских ракет. Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации в Telegram-канале, ВСУ выпустили 10 снарядов реактивных систем залпового огня по Кировскому району города.
Это уже второй прилет ракет в столицу республики за сутки. В первый раз под ударом 10 снарядов РСЗО оказался Киевский район города во время обстрела в 13:25.
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По данным представительства ДНР в СЦКК, пусковая установка РСЗО находится в поселке Нетайлово. Именно оттуда прилетали ракеты по Донецку в течение воскресенья, 8 января.
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Всего за день украинские военные ударили по Донецку 43 снарядами натовского калибра 155 миллиметров и выпустили по городу 20 ракет реактивных систем залпового огня.
Украинские боевики также запустили ракету «Точка-У» по Старобешевской тепловой электростанции в Донецкой Народной Республики.
В результате удара погибли две женщины. Здания прилегающих к станции корпусов оказались полностью разрушены. На место прибыли спасатели, которые приступили к разбору завалов.
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