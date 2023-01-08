Происшествия 08 января 2023, 20:44 ВСУ второй раз за сутки обстреляли Донецк из РСЗО Украинские боевики выпустили 10 ракет РСЗО по Кировскому району Донецка

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Донецк второй раз за сутки оказался под ударом украинских ракет. Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации в Telegram-канале, ВСУ выпустили 10 снарядов реактивных систем залпового огня по Кировскому району города.

Это уже второй прилет ракет в столицу республики за сутки. В первый раз под ударом 10 снарядов РСЗО оказался Киевский район города во время обстрела в 13:25.

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По данным представительства ДНР в СЦКК, пусковая установка РСЗО находится в поселке Нетайлово. Именно оттуда прилетали ракеты по Донецку в течение воскресенья, 8 января.

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Всего за день украинские военные ударили по Донецку 43 снарядами натовского калибра 155 миллиметров и выпустили по городу 20 ракет реактивных систем залпового огня.

Украинские боевики также запустили ракету «Точка-У» по Старобешевской тепловой электростанции в Донецкой Народной Республики.

В результате удара погибли две женщины. Здания прилегающих к станции корпусов оказались полностью разрушены. На место прибыли спасатели, которые приступили к разбору завалов.