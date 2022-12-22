Происшествия 22 декабря 2022, 14:46 ВСУ второй раз за день ударили по Петровскому району Донецка из РСЗО Представительство ДНР в СЦКК: Петровский район Донецка второй раз обстреляли из РСЗО РИА «Новости»

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Петровский район Донецк второй раз за день оказался под огнем ВСУ. При обстреле украинские военные использовали РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

По данным представительства, утром 22 декабря по Петровскому району города ВСУ выпустили несколько снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

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В 13:53 со стороны населенного пункта Георгиевка украинские военные выпустили 10 ракет по этому району столицы ДНР. Тип РСЗО, из которой противник вел огонь, в представительстве не уточнили.

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Накануне, 21 декабря, ВСУ обстреляли отель в Донецке, где находился экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и несколько военных советников из группы «Царские волки». Политик получил ранение спины. В его позвоночнике застрял осколок мины. По словам Рогозина, он находится в удовлетворительном состоянии.

Жертвами обстрела стали два человека. В Кремле выразили соболезнования близким погибших. По данным СК РФ, отель обстреляли высокоточными снарядами из французской гаубицы.