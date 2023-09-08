08 сентября 2023, 13:02
ВСУ второй раз за день обстреляли село в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил о повторном обстреле села Новая Таволжанка
Вооруженные силы Украины снова обстреляли село Новая Таволжанка и повредили фасад жилого дома. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил в своем Telegram-канале, что никто не пострадал.
«При повторном обстреле ВСУ села Новая Таволжанка пострадавших нет. Осколками снаряда посечен фасад частного жилого домовладения», — сообщил он.
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Вячеслав Гладков сообщил о первой атаке в 11:00, о следующей — спустя почти два часа. Утром украинский снаряд повредил хозяйственную постройку возле жилого дома. Масштабы ущерба оценит специальная комиссия.
Беспилотниками 7 сентября атаковали Брянск. Военные сбили два дрона. Губернатор Александр Богомаз заявил, что ударили по промышленному объекту, и произошел пожар в административном здании.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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