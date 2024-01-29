Происшествия 29 января 2024, 18:27 ВСУ второй раз за день обстреляли Курскую область Старовойт: ВСУ обстреляли село Троицкое в Курской области РИА «Новости»

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Украинские военные второй раз за день атаковали территорию Курской области. Под огнем оказалось село Троицкое Кореневского района, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

«Никто из жителей не пострадал. Частично нарушено электроснабжение в населенном пункте», — добавил он.

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По словам Старовойта, осколки боеприпасов повредили два дома и один автомобиль. Губернатор пообещал оказать собственникам помощь в ремонте жилья и транспорта.

Ранее ВСУ обстреляли село Свердликово Суджанского района. В результате атаки повреждения получили газопровод и линия электропередачи. Осколки боеприпасов посекли здания двух социальных объектов.

Под огнем также оказалось село Гордеевка Кореневского района. Там пострадал дом, хозяйственная постройка и машина.