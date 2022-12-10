Происшествия 10 декабря 2022, 19:37 ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк из «Градов» Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет РСЗО «Град» РИА «Новости»

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Боевики ВСУ выпустили по Донецку не менее 10 ракет. Удары по Ворошиловскому району города наносили из РСЗО «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, в Telegram-канале.

Обстрел начался в 18:30. Буквально за несколько часов до этого ВСУ выпустили 10 ракет по Киевскому району Донецка.

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Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе поселка городского типа Владимировка в ДНР. Потери противника составили до 40 боевиков. Украинские боевики лишились двух бронетранспортеров и четырех пикапов.

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Накануне днем боевики ВСУ вели обстрел по Донецку из РСЗО «Град». Основные удары пришлись по Парку кованых фигур и территориям рядом с офисным центром «Скай Сити». Один из снарядов повредил здание Донецкого национального университета экономики и торговли.