10 декабря 2022, 19:37
ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк из «Градов»
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет РСЗО «Град»
Боевики ВСУ выпустили по Донецку не менее 10 ракет. Удары по Ворошиловскому району города наносили из РСЗО «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, в Telegram-канале.
Обстрел начался в 18:30. Буквально за несколько часов до этого ВСУ выпустили 10 ракет по Киевскому району Донецка.
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Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе поселка городского типа Владимировка в ДНР. Потери противника составили до 40 боевиков. Украинские боевики лишились двух бронетранспортеров и четырех пикапов.
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Накануне днем боевики ВСУ вели обстрел по Донецку из РСЗО «Град». Основные удары пришлись по Парку кованых фигур и территориям рядом с офисным центром «Скай Сити». Один из снарядов повредил здание Донецкого национального университета экономики и торговли.
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