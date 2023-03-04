Происшествия 04 марта 2023, 13:26 ВСУ второй раз атаковали Донецк с помощью дрона. Пострадали два человека Кулемзин сообщил о двух пострадавших при атаке дрона ВСУ на рынок в Донецке РИА «Новости»

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Два жителя Донецка получили ранения во время атаки беспилотника ВСУ на рынок города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Алексей Кулемзин.

По его данным, в Кировском районе на рынке микрорайона шахты имени Абакумова в результате сброса боеприпаса с дрона пострадали женщина 1953 года рождения и мужчина 1964 года рождения.

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В представительстве ДНР в СЦКК обратили внимание, что это уже вторая атака со стороны ВСУ с применением беспилотников.

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Утром 4 марта украинские военные сбросили боеприпас на здание администрации в поселке Старомихайловка на западе Донецка. В результате также пострадали два человека.