Важное 07 июля 2023, 11:46 ВСУ впервые обстреляли российскую территорию из гаубицы «Богдана» — Shot Shot: ВСУ впервые обстреляли Россию из гаубицы «Богдана» снарядами Excalibur Википедия

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Украинские силы в первый раз атаковали территорию России из новой гаубицы «Богдана» реактивными снарядами увеличенной дальности американского производства Excalibur. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Выпустили пять боеприпасов по белгородскому поселку, расположенному в 30 километрах от границы», — написал канал.

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По его данным, все произошло вечером 6 июля. Тогда в Белгородском районе зафиксировали не менее пяти прилетов. В результате случившегося никто не пострадал, но один многоквартирный дом, девять частных и две машины получили повреждения.

Предположительно, атака велась со стороны города Волчанска Чугуевского района Харьковской области, который находится в чуть более чем шести километрах от границы.

М982 Excalibur — это 155-миллиметровый высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности, его запускают из ствольной артиллерии. ВСУ стреляют им из САУ «Богдана», эти гаубицы специально разрабатывали под 155-миллиметровый калибр.