Происшествия 27 января 2024, 17:01 ВСУ вновь ударили по Новой Таволжанке в Белгородской области Гладков: ВСУ во второй раз обстреляли Новую Таволжанку в Белгородской области РИА «Новости»

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ВСУ во второй раз за день ударили по селу Новая Таволжанка в Белгородской области. Обошлось без пострадавших, повреждения получили частный дом и два автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

На этот раз украинские боевики произвели атаку с помощью дронов-камикадзе. В результате первого взрыва в одном частном домовладении выбило стекла, посекло забор и фасад. После второго сброса пострадала одна легковушка, а в третий раз взрывное устройство упало на машину, однако заряд не сдетонировал. Еще один боеприпас, сброшенный с беспилотника, также попал по автомобилю, и он загорелся.

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Представители оперативных служб и саперной группы начнут ликвидировать последствия происшествия в ближайшее время, пообещал глава региона.

О прошлой атаке ВСУ на Новую Таволжанку Гладков сообщил за два с половиной часа до этого. Повреждения получили три частных дома и машина. Раненых нет.