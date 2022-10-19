Система ПВО отразила новые атаки ВСУ на Херсон | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 11:33 Система ПВО отразила новые атаки ВСУ на Херсон ТАСС: ВСУ вновь попытались ударить по Херсону, система ПВО перехватила 5 ракет РИА «Новости»

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ВСУ предприняли неудачную попытку обстрелять Херсон. Системы противовоздушной обороны сбили пять ракет, рассказали ТАСС в экстренных службах.

Уточняется, что украинские боевики нанесли удар в 09:46.

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Ранее стало известно, что ночью Вооруженные силы Украины в очередной раз попытались обстрелять Антоновский мост в Херсоне. Подразделения ПВО сбили все запущенные ракеты.

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По данным военкора Евгения Поддубного, два батальона ВСУ начали двигаться в Херсонском направлении. Перед этим стало известно, что украинские боевики стянули к Херсонской области много военной техники и наемников, Херсон фактически превратился в крепость. Власти региона знали о предстоящем наступлении и приняли меры к временному перемещению мирных людей с территорий, которые могут оказаться под обстрелами.

Жителей четырех муниципалитетов уже начали организованно отправлять с правого берега Днепра на левый берег и в другие субъекты России. Переместить собираются около 60 тысяч человек.