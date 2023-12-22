Происшествия 22 декабря 2023, 17:33 ВСУ вновь попытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотника Богомаз: силы РЭБ подавили еще один украинский беспилотник в Брянской области РИА «Новости»

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале о еще одной попытке Украины атаковать регион. Запущенный ВСУ беспилотник подавили силы РЭБ.

«Над Карачевским районом средствами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет», — заявил Богомаз.

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В пятницу, 22 декабря, ВСУ неоднократно атаковали Брянскую область беспилотниками. Российские военные пресекли первую попытку в районе 10:00. В Минобороны России не уточнили, куда упали обломки сбитого аппарата.

Еще два беспилотника ВСУ запустили около 11:45. Их постигла та же судьба. Ближе к обеду украинские военные использовали сразу четыре беспилотника для ударов по Навлинскому и Суражскому районам. Российские системы ПВО уничтожили все воздушные цели.