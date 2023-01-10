10 января 2023, 10:35
ВСУ вновь обстреляли Шебекино в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил о ночном обстреле Шебекина и повреждении 12 домов
Украинские националисты в очередной раз обстреляли город Шебекино, 12 домов получили повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Этой ночью под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет», — сообщил он.
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По его словам, 12 частных домов, два автомобиля, а также опора электропередачи получили повреждения. Аварийные бригады проводят переподключение. Гладков пообещал, что полностью проблемы с электричеством удастся решить к полудню.
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Шебекино не в первый раз подвергается атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Незадолго до Нового года, 20 декабря, ВСУ обстреляли город. В результате один человек пострадал, треть жителей временно остались без света.
Белгородская область находится на границе с Украиной, после начала российской спецоперации регион регулярно обстреливают ВСУ.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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