Происшествия 24 марта 2023, 20:37 ВСУ вновь обстреляли село в Курской области Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле боевиками ВСУ села Гордеевка РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли село Гордеевка Кореневского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Обошлось без пострадавших и повреждений. Однако есть перебои с электричеством.

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«Из-за обстрела в населенном пункте нарушено электроснабжение», — написал он.

По словам Старовойта, к ремонтным работам специалисты приступят, когда это будет безопасно.

Ранее, утром 24 марта, стало известно об атаке на другой населенный пункт Курской области — село Плехово. В результате обстрела повреждены два дома.

Оба села — Гордеевка и Плехово — уже не в первый раз оказываются под ударом ВСУ. Последний раз украинские военные дважды атаковали их накануне, 23 марта.

Также сегодня стало известно, что на территории Белгородской области сбили украинский квадрокоптер, в результате чего произошел взрыв. Он якобы залетел со стороны Украины в район Журавлевки накануне. Для его подрыва использовали средства радиоэлектронной борьбы. При этом официально данное происшествие не подтверждали.