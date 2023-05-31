Важное 31 мая 2023, 09:01 ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино в Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ атаковали поселок Теткино в Курской области дважды 31 мая губернатор Курской области Роман Старовой / Telegram

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Утром 31 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли поселок Теткино. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Поселок Теткино Глушковского района вновь под обстрелом со стороны Украины, сегодня утром насчитали два прилета. К счастью, пострадавших нет», — написал он.

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Линии электропередачи на некоторых улицах оказались повреждены, люди остались без света. Восстановительные работы начнутся, как только станет безопасно.

Старовойт уточнил, что в четырех домах на улице Фрунзе осколки выбили окна, повредили фасады и крыши. Также повреждения получили две машины. Всем владельцам домов и машин власти помогут.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что противник нанес массированный удар по Шебекину прошедшей ночью. Известно о четырех пострадавших.